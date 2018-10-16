По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы



Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью от 1 тепла до 4 мороза, местами 9-14 мороза, днём 9-14, местами по югу до +18, по северу 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 13-15 тепла.



Читают сейчас

В Бурятии сохранится тёплая погода Общество, По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы

В Чите проведут фестиваль детского творчества Общество, Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.