По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы
Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью от 1 тепла до 4 мороза, местами 9-14 мороза, днём 9-14, местами по югу до +18, по северу 5-10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 13-15 тепла.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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