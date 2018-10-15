В Чите проведут фестиваль детского творчества

Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.



Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с телеканалом «СТС-Чита» и Забайкальской краевой филармонией имени Лундстрема проведут фестиваль детского творчества «Звуки солнца» в Чите.



Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в государственных учреждениях социального обслуживания, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети-инвалиды, посещающие государственные учреждения социального обслуживания.



Первый этап, отборочный тур, пройдёт с 18 октября по 9 ноября на базе государственных учреждений, на 2 этапе организаторы запланировали мастер-классы по хореографии и занятия по актёрскому мастерству с участием профессионалов Забайкальской краевой филармонии. Финал конкурса - 3 этап - завершится гала-концертом 2 декабря.



Жюри будет оценивать артистизм, вокальные и хореографические данные, наличие сценического образа и творческий потенциал конкурсантов.



Все этапы фестиваля будет освещать телеканал «СТС-Чита».



Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт выставка-ярмарка детского прикладного творчества, сообщает пресс-служба правительства края.