В Иркутской зоогалерее дали потомство сурикаты

Общество, Фото: иркутская зоогалерея

У самки это первое потомство



В Иркутской зоогалерее у пары сурикатов родились детёныши. Фотографии малышей появились в группе зоогалереи «Вконтакте».



«Вот так выглядит сурикат, который только-только появился на свет. Мамаша совсем молоденькая, суетится, не знает куда спрятать детей и что с ними делать. Но потомство решили не отбирать для искусственного вскармливания, пусть пробует разобраться. Тем более, что она сама воспитана очень хорошей многодетной матерью, так что инстинкт должен проснуться. Всех посторонних сурикат, кроме папы, на всякий случай отсадили, дальше будем наблюдать», - говорится в сообщении.

