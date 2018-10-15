Турнир состоится среди женских команд
16-21 октября в Забайкальском детско-юношеском центре «Олимпиец» (ул. Ленинградская, 106) пройдёт чемпионат России по волейболу среди женских команд класса «Б».
В соревнованиях примут участие команды из Иркутска, Омска, Барнаула, Абакана, Читы и Новосибирской области.
Игры начнутся 16 октября с 14:00.
Торжественное открытие соревнований состоится в 17:30, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите пройдёт чемпионат России по волейболу
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