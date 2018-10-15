Житель Монголии в темноте случайно пересёк границу Забайкалья

Гражданин Монголии никогда раньше не бывал в России, несмотря на то, что всю жизнь прожил буквально в считанных километрах от нашей страны в монгольском посёлке Эрэнцав



Его первое пересечение государственной границы нельзя назвать законным. После дружеских посиделок в соседнем Чулуунхорооте мужчина отправился домой, но в темноте потеряв ориентировку, направился прямиком к российско-монгольской границе. Мужчина преодолел инженерные сооружения и оказался на территории сопредельного государства, сообщает пресс-служба управления Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.



По сигналу тревоги навстречу нарушителю немедленно выдвинулись российские пограничники. На его поимку стражам границы потребовалось всего 20 минут. Мужчина был доставлен в подразделение, где ему оказали медицинскую помощь и предоставили услуги переводчика. В связи с инвалидностью задержанного и отсутствием пальцев на обеих руках, установление его личности стало возможно только благодаря активному взаимодействию российских и монгольских пограничных ведомств.



В соответствии с 37-й статьей Договора между Российской Федерацией и Монголией «О режиме российско-монгольской государственной границы», мужчина, незаконно пересекший государственную границу и задержанный на территории России, после выяснения обстоятельств нарушения передан монгольской стороне.



Тем не менее, к юридической ответственности нарушитель все же будет привлечен, но уже в соответствии с монгольским законодательством.



Это второй случай нарушения государственной границы гражданином Монголии в результате потери ориентировки на местности за этот год. Несколько месяцев назад нарушила границу и была возвращена на родину жительница монгольского поселка Чулуунхороот.



