В Улан-Удэ пройдёт «День в музее для российских кадет»

Цель акции – формирование у кадет уважительного отношения к российской культуре







17 октября в Национальном музее республики состоится всероссийская акция «День в музее для российских кадет».14 октября 1842 года родился выдающийся русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. В возрасте 9 лет он был определён в морской кадетский корпус. После окончания обучения Верещагин некоторое время находился на военной службе, после чего поступил в знаменитую Академию художеств в Санкт-Петербурге. Именно 14 октября и станет в последующем днём проведения ежегодной акции «День в музее для российских кадет».Цель акции – формирование у кадет уважительного отношения к российской культуре и продолжение лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести.По инициативе министерства культуры России и Российского военно-исторического общества с 2016 года «День в музее для российских кадет» является всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи открывают двери для суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.