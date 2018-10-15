Выставка «Изящество Востока» откроется в Улан-Удэ

Здесь представят произведения Владимира Уризченко
17 октября в Художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставки «Изящество Востока» памяти заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, народного художника Бурятской АССР Владимира Павловича Уризченко. Выставка посвящена 85-летию со дня рождения мастера и знакомит с работами автора разных лет.
Владимир Павлович родился 25 июня 1933 года в городе Кобеляки Полтавской области. Учился во Львовском художественном институте декоративно-прикладного искусства по специальности «Графика». В начале творческого пути он работал в графической мастерской Львовского союза художников помощником мастера. Затем Уризченко работает в студии кинорежиссёра Параджанова, в дальнейшем трудится в Киеве в студии Довженко художником-постановщиком.
В 1961 году Владимир Павлович приезжает в Бурятию, которая стала для него второй родиной, где так интересно и многогранно раскрылся талант художника.
Высокий профессионализм, обширные знания, тонкий художественный вкус дали возможность Уризченко работать над оформлением храмового экстерьера Иволгинского, Эгитуйского, Гэгэтуйского, Хошун-Узурского дацанов, на выполнение которых он получил приглашение и благословление духовных лиц.
Он много ездит по республике в то время, знакомится, дружит с интересными людьми, общается с бурятскими народными мастерами, внимательно изучает их работы. Учится у серебряных дел мастера и осваивает резьбу по дереву. В 1964 году с успехом проводит свою первую выставку в Москве, выставив произведения живописи, графики, чеканки и резьбы по дереву. Выставка получила многочисленные отклики в печатных изданиях, он стал узнаваем. Особой страницей в творчестве автора было монументальное художественное оформление различных объектов республики – таких, как кафе «Баргузин», «Одон», «Океан», «Байкал», трибуна 25-летия ЛВРЗ и другие.
- Одной из граней его дарования стала графика. Графические листы Владимира Уризченко – волнующая поэзия чистого искусства, трепетная и загадочная, пронизанная светом и жизнью. Его всегда притягивал Восток – его философия, религия, искусство. И, конечно, женщины Востока. И неслучайно он обращается к женскому образу на протяжении всей своей жизни. Он проникался восточной эстетикой, впитывал его дух. Возможно, это направление, связанное с Востоком, задало тон всей его творческой жизни, - рассказали в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Произведения Владимира Павловича просты, современны и декоративны, рисунок предельно лаконичен и стилизован.
Выставка «Изящество Востока» откроется в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь представят произведения Владимира Уризченко
Участники «Монгол Ралли» преодолели более 26 тысяч километров
На совещании жёсткой критике подверглось бездействие застройщика «Бизнес инвест»
Сегодня в Улан-Удэ стартовал Гражданский форум
Тюменский большой театр завершает гастроли в Бурятии
Это сезонный пригородный поезд
Сто часов обязательных работ получил лишённый водительских прав житель Нижнеудинска за неоплаченные штрафы ГИБДД
Свежие груши повредила восточная плодожорка
Массовое поступление на сборные пункты Восточного военного округа новобранцев призыва «Осень - 2018» ожидается уже к концу текущего месяца
В Улан-Удэ завершился второй турнир корпоративной футбольной лиги по мини-футболу
Две недели жителям микрорайона придётся ездить по изменённой схеме
Баки появятся на пяти улицах в частном секторе
Остановку там тоже перенесли
Эрдэм Дагбаев умер после продолжительной болезни
Ошибся кассир банка