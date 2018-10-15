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Выставка «Изящество Востока» откроется в Улан-Удэ

Выставка «Изящество Востока» откроется в Улан-Удэ
Общество, 
Здесь представят произведения Владимира Уризченко

17 октября в Художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставки «Изящество Востока» памяти заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, народного художника Бурятской АССР Владимира Павловича Уризченко. Выставка посвящена 85-летию со дня рождения мастера и знакомит с работами автора разных лет.

Владимир Павлович родился 25 июня 1933 года в городе Кобеляки Полтавской области. Учился во Львовском художественном институте декоративно-прикладного искусства по специальности «Графика». В начале творческого пути он работал в графической мастерской Львовского союза художников помощником мастера. Затем Уризченко работает в студии кинорежиссёра Параджанова, в дальнейшем трудится в Киеве в студии Довженко художником-постановщиком.

В 1961 году Владимир Павлович приезжает в Бурятию, которая стала для него второй родиной, где так интересно и многогранно раскрылся талант художника.

Высокий профессионализм, обширные знания, тонкий художественный вкус дали возможность Уризченко работать над оформлением храмового экстерьера Иволгинского, Эгитуйского, Гэгэтуйского, Хошун-Узурского дацанов, на выполнение которых он получил приглашение и благословление духовных лиц.

Он много ездит по республике в то время, знакомится, дружит с интересными людьми, общается с бурятскими народными мастерами, внимательно изучает их работы. Учится у серебряных дел мастера и осваивает резьбу по дереву. В 1964 году с успехом проводит свою первую выставку в Москве, выставив произведения живописи, графики, чеканки и резьбы по дереву. Выставка получила многочисленные отклики в печатных изданиях, он стал узнаваем. Особой страницей в творчестве автора было монументальное художественное оформление различных объектов республики – таких, как кафе «Баргузин», «Одон», «Океан», «Байкал», трибуна 25-летия ЛВРЗ и другие.

- Одной из граней его дарования стала графика. Графические листы Владимира Уризченко – волнующая поэзия чистого искусства, трепетная и загадочная, пронизанная светом и жизнью. Его всегда притягивал Восток – его философия, религия, искусство. И, конечно, женщины Востока. И неслучайно он обращается к женскому образу на протяжении всей своей жизни. Он проникался восточной эстетикой, впитывал его дух. Возможно, это направление, связанное с Востоком, задало тон всей его творческой жизни, - рассказали в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Произведения Владимира Павловича просты, современны и декоративны, рисунок предельно лаконичен и стилизован.
выставка
 
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