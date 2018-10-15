Британцы доехали до Улан-Удэ на малолитражке (видео)

















- Было весьма круто посетить места, в которых нам никогда бы не пришло в голову остановиться на выходные, - вспоминает один из участников Стюарт Перри.



Они проехали через 41 страну. За время путешествия ребята пережили немало приключений: они взобрались на статую в Монголии, жили в палатке на вершине горы, пересекали фьорды в Норвегии и минные поля в Таджикистане. В Туркменистане искатели приключений повстречались с верблюдами.



- За всё время мы 7 или 8 раз меняли шины в одну сторону. Задумка была в том, чтобы обращаться за помощью к местным жителям. Мы хотели попробовать сомнительной еды; проехать через Афганистан, зная, что нас там могут застрелить. Это то, что делает поездку захватывающей, - рассказывает ещё один путешественник Майк Монтиз.



















