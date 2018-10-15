Британцы доехали до Улан-Удэ на малолитражке (видео)

Четверо британцев на стареньком Fiat Panda преодолели 26 443 километра, проехав из Манчестера до Улан-Удэ. Объём двигателя автомобиля составляет 1,2 литра. Поездка состоялась в рамках благотворительной гонки «Монгол Ралли». О путешественниках сняла сюжет Русская служба телеканала BBC.
- Было весьма круто посетить места, в которых нам никогда бы не пришло в голову остановиться на выходные, - вспоминает один из участников Стюарт Перри.
Они проехали через 41 страну. За время путешествия ребята пережили немало приключений: они взобрались на статую в Монголии, жили в палатке на вершине горы, пересекали фьорды в Норвегии и минные поля в Таджикистане. В Туркменистане искатели приключений повстречались с верблюдами.
- За всё время мы 7 или 8 раз меняли шины в одну сторону. Задумка была в том, чтобы обращаться за помощью к местным жителям. Мы хотели попробовать сомнительной еды; проехать через Афганистан, зная, что нас там могут застрелить. Это то, что делает поездку захватывающей, - рассказывает ещё один путешественник Майк Монтиз.
Они проехали через 41 страну. За время путешествия ребята пережили немало приключений: они взобрались на статую в Монголии, жили в палатке на вершине горы, пересекали фьорды в Норвегии и минные поля в Таджикистане. В Туркменистане искатели приключений повстречались с верблюдами.
- За всё время мы 7 или 8 раз меняли шины в одну сторону. Задумка была в том, чтобы обращаться за помощью к местным жителям. Мы хотели попробовать сомнительной еды; проехать через Афганистан, зная, что нас там могут застрелить. Это то, что делает поездку захватывающей, - рассказывает ещё один путешественник Майк Монтиз.
Не все машины доживают до конца пути, отмечают в ролике. Но Майкл и Стюарт настолько полюбили свой Fiat, что вернулись на нём домой в Манчестер.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре у участников «Монгол Ралли» из автобуса украли две камеры с отснятыми уникальными кадрами. Путешественники обратились в полицию.