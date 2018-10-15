Игорь Шпектор: «Население Улан-Удэ не должно быть таким пассивным»



















Он затронул и вопросы озеленения в городе, аварийного жилья на БАМе. Специалист отметил, что сейчас «чрезвычайно сложные вопросы обрушились на главу республики, связанные с обманутыми дольщиками».



- Мы были вчера на площадке, но решения финансового нет. Сегодня, вы знаете, президент требует снять проблему обманутых дольщиков. И эту проблему предстоит снимать именно только главе Бурятии, другого пути нет, - сообщил он.



Кроме того, он заявил, что



На форуме выступил и мэр Улан-Удэ Александр Голков. Он поведал участникам пленарного заседания о том, что сделано за последние годы в столице Бурятии.



- Город Улан-Удэ начал работу по комфортной городской среде на один год раньше, чем появились федеральные деньги. Тогда было очень много споров, стоит ли делать придомовые территории, должны ли это делать сами собственники, как говорил закон. На следующий год появилась программа «Городская комфортная среда», и благодаря ней мы сегодня также идём по дворовым территориям, делая доступными и комфортными территории. В этом году беспрецедентное количество вместе с республикой делается капитальных ремонтов, более чем на 570 млн. Это фонд капитального ремонта, - пояснил он.



Он выразил благодарность общественным советам, организациям за работу, за помощь. В свою очередь, Общественная палата Бурятии вручила мэру благодарность.



На мероприятии выступили и представители других регионов. Владимир Лобанов, председатель Общественной палаты Забайкалья, сказал, что гражданские форумы создают уникальные условия для всестороннего анализа острых проблем. Он заключил, что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам и послужит открытому неформальному обсуждению вопросов.

Он затронул и вопросы озеленения в городе, аварийного жилья на БАМе. Специалист отметил, что сейчас «чрезвычайно сложные вопросы обрушились на главу республики, связанные с обманутыми дольщиками».- Мы были вчера на площадке, но решения финансового нет. Сегодня, вы знаете, президент требует снять проблему обманутых дольщиков. И эту проблему предстоит снимать именно только главе Бурятии, другого пути нет, - сообщил он.Кроме того, он заявил, что фенольное озеро в Улан-Удэ надо убирать. По его словам, для этой работы можно привлечь как иностранные организации, так и российские.На форуме выступил и мэр Улан-Удэ Александр Голков. Он поведал участникам пленарного заседания о том, что сделано за последние годы в столице Бурятии.- Город Улан-Удэ начал работу по комфортной городской среде на один год раньше, чем появились федеральные деньги. Тогда было очень много споров, стоит ли делать придомовые территории, должны ли это делать сами собственники, как говорил закон. На следующий год появилась программа «Городская комфортная среда», и благодаря ней мы сегодня также идём по дворовым территориям, делая доступными и комфортными территории. В этом году беспрецедентное количество вместе с республикой делается капитальных ремонтов, более чем на 570 млн. Это фонд капитального ремонта, - пояснил он.Он выразил благодарность общественным советам, организациям за работу, за помощь. В свою очередь, Общественная палата Бурятии вручила мэру благодарность.На мероприятии выступили и представители других регионов. Владимир Лобанов, председатель Общественной палаты Забайкалья, сказал, что гражданские форумы создают уникальные условия для всестороннего анализа острых проблем. Он заключил, что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам и послужит открытому неформальному обсуждению вопросов.









Гражданский форум будет проходить в городе с 15 по 16 октября. В рамках мероприятия заработают 11 дискуссионных площадок, где обсудят темы от тарифов на услуги ЖКХ, сохранения природы до возрождения семейных ценностей. На форум приехали представители четырёх регионов России.- У нас много разных площадок подобной направленности, но всё-таки именно в таком составе, с таким представительством – единственная. Сегодня у нас и представители Общественной палаты России Игорь Леонидович, Александр Сергеевич, и наша Общественная палата - Баир Гвибалович, коллеги из Иркутской области, Забайкальского края, Сахалинской, Кемеровской областей, представители наших республиканских общественных организаций. Все те, кто так или иначе душой переживает и болеет за развитие республики, своих регионов и страны в целом, - рассказал коротко о форуме глава Бурятии Алексей Цыденов на пленарном заседании.Он добавил, что здесь будут обсуждаться наиболее актуальные и злободневные вопросы.- У нас как органов государственной власти есть своё видение, свои предложения, свои программы, но вся наша работа направлена на людей. И нам важна обратная связь – о том, как люди воспринимают наши предложения, проекты. И вот эта дискуссия, правильным путем мы идём, или требуется, какая-то корректировка, даёт возможность более внимательно и конкретно подходить к реализации наших основных задач, - продолжил он.Заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точёнов пояснил, что и власти, и гражданским институтам прежде всего необходимо думать о людях.- Буквально на прошлой неделе у нас прошёл форум на Сахалине по теме «Дальний Восток. Проблемы развития». Мы планировали там грандиозные проекты обсуждать, и встаёт женщина на пленарном заседании и говорит, у нас в городе горячей воды. И вскрывает суть. Вот, об этом мы должны с вами в первую очередь думать – о людях, о достойной жизни. Вот на это хотелось бы обратить ваше внимание; призвать не только к контролю, но и со-управлению, - высказался он.Пожалуй, самым длинным и эффектным выступлением стала речь Игоря Шпектора, председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам. Он выделил основные проблемы Бурятии, которые будут обсуждаться на форуме.Вначале эксперт выразил своё мнение о том, что у региона мощный потенциал, также он рассказал, что встретился с главой республики и успел посетить ряд объектов в Улан-Удэ.- В целом, я вижу большие перемены, которые произошли у вас на территории города - то, что вы сегодня видите – например, прекрасный парк, благоустройство бульвара Карла Маркса. Мы были в различных дворах, которые также благоустроили. Это всё радует, но, вы знаете, у вас пассивное население. Не обижайтесь. Я был во дворах в прошлом году, люди говорили, вот у нас тут сделали нормально, нам бы ещё скамейку, бордюр. Я спрашивал, а что вы сделали, жители – ничего. То же самое было вчера. Пассивность такая. Мы говорим о гражданском обществе, а я вижу пассивность. Она наблюдается невооружённым взглядом: человеку, приехавшему со стороны, видно, сколько можно сделать, - честно сказал Игорь Шпектор.