Электричку «Улан-Удэ – Таловка» отменили в Бурятии

Это сезонный пригородный поезд
С 15 октября отменяются сезонные пригородные поезда №6611 Улан-Удэ – Таловка и №6622 Таловка – Улан-Удэ. Причина – заявка министерства транспорта Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Также меняется расписание нескольких пригородных поездов.
С 16 по 21 октября поезд №6372 Северобайкальск – Новый Уоян будет отправляться со станции Северобайкальск в 17:47 (вместо 17:30).
16 и 17 октября поезд №6376 Новый Уоян – Кюхельбекерская будет отправляться со станции Новый Уоян в 21:57 (вместо 21:40).
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