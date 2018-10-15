Электричку «Улан-Удэ – Таловка» отменили в Бурятии

Это сезонный пригородный поезд



С 15 октября отменяются сезонные пригородные поезда №6611 Улан-Удэ – Таловка и №6622 Таловка – Улан-Удэ. Причина – заявка министерства транспорта Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Также меняется расписание нескольких пригородных поездов.



С 16 по 21 октября поезд №6372 Северобайкальск – Новый Уоян будет отправляться со станции Северобайкальск в 17:47 (вместо 17:30).



16 и 17 октября поезд №6376 Новый Уоян – Кюхельбекерская будет отправляться со станции Новый Уоян в 21:57 (вместо 21:40).







