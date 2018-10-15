Улан-удэнцам представят постановку «Ветер шумит в тополях»

Тюменский большой театр завершает гастроли в Бурятии



27 октября на сцене Русского драматического театра имени Бестужева состоится закрытие гастролей Тюменского большого драматического театра. Тюменцы планируют завершить визит в Бурятию спектаклем «Ветер в тополях» по пьесе современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса в постановке режиссёра Александра Баргмана.



Пьеса «Ветер шумит в тополях» пользуется большой популярностью на мировых театральных подмостках и получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия». Её герои – три чудака, которые уже много лет ежедневно собираются на террасе дома и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. У каждого своё прошлое, но их неотвратимо тянет друг к другу.



Соотечественник Жеральда Сиблейраса – Шарль де Голль сказал: «Достоинство нации определяется чувством юмора по отношению к себе». Этим качеством всецело обладают герои пьесы, в бесконечных перепалках друг с другом протекают мгновения их жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, влюбляются, строят фантастические планы.



- Однако эта пьеса очень редко ставится в России. И то, что тюменский театр привезёт спектакль по этому произведению в Улан-Удэ, большая удача для театральной аудитории города. И прекрасный повод познакомиться с умной философской драматургией в хорошей постановке и великолепным актёрским составом, - сообщают в пресс-службе минкульта Бурятии.



Спектакль Тюменского большого драматического театра «Ветер в тополях» стал лауреатом 31-ого международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучший актёрский ансамбль».

