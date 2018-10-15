В Улан-Удэ в Загорске изменится схема движения автобусов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Две недели жителям микрорайона придётся ездить по изменённой схеме



В связи с проведением ремонтных работ в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов. Неудобства вызваны проведением ремонтных работ на улице Столичная от улицы Краснодонской до Гарнаева. Ремонт начнут завтра, 16 октября, и планируют его завершение 29 октября.



Изменится схема маршрутов под номерами: 3, 12, 21, 22, 23, 44, 51 с направлением автобусов в объезд закрытого для движения участка по ул. Столичная через ул. Родины – ул. Комарова далее по утверждённой схеме.



Автобусы маршрута № 54 будут объезжать закрытый участок через улицу Балдынова – Гарнаева – далее по утверждённой схеме. Об этом сообщают в комитете городского хозяйства.

