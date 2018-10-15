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В Улан-Удэ на Виадуке заработал новый светофор

В Улан-Удэ на Виадуке заработал новый светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
Остановку там тоже перенесли

В Улан-Удэ на улице Смолина возле остановки «Виадук» появился светофор. С сегодняшнего дня он начал работу с минимальной длительностью времени горения разрешающих зелёных сигналов, с часу ночи до 6 часов утра он будет работать в режиме «жёлтого мигания».

Также организован безопасный переход пешеходов через проезжую часть улицы Смолина напротив арки жилого дома №81. В последующем планируют демонтировать две существующих «зебры», «лежачие полицейские», дорожные знаками, разметку и светофор.

Остановочные пункты общественного транспорта «Виадук» на улице Смолина перенесены в соответствии с требованиями по безопасности дорожного движения. Об этом сообщают в администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на пересечении улиц Дорожная, Строителей и Сельская также появился новый светофор.
светофоры
 
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