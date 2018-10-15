Остановку там тоже перенесли
В Улан-Удэ на улице Смолина возле остановки «Виадук» появился светофор. С сегодняшнего дня он начал работу с минимальной длительностью времени горения разрешающих зелёных сигналов, с часу ночи до 6 часов утра он будет работать в режиме «жёлтого мигания».
Также организован безопасный переход пешеходов через проезжую часть улицы Смолина напротив арки жилого дома №81. В последующем планируют демонтировать две существующих «зебры», «лежачие полицейские», дорожные знаками, разметку и светофор.
Остановочные пункты общественного транспорта «Виадук» на улице Смолина перенесены в соответствии с требованиями по безопасности дорожного движения. Об этом сообщают в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на пересечении улиц Дорожная, Строителей и Сельская также появился новый светофор.
В Улан-Удэ на Виадуке заработал новый светофор
Общество, Фото:
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