Детей из Забайкалья приглашают на экскурсии в Бурятию

Первая группа будет сформирована уже в осенние каникулы
Представители Бурятии презентовали детские туры в министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства.
Начальник отдела поддержки субъектов туристской индустрии министерства туризма Бурятии Екатерина Мухина рассказала о турах, которые специально разработаны для детских групп разного возраста. В ходе туров школьникам предлагают экскурсии по городу Улан-Удэ, музеям, Селенгинскому острогу, православному монастырю, буддийскому дацану, и, конечно на озеро Байкал.
При подготовке туров для детей в Бурятии туроператоры проходили серьезный отбор. Также была проведена работа с гостиницами и местами общественного питания.
Средняя продолжительность тура составляет три дня.
Директор Забайкальского детско-юношеского центра Владимир Черепанов и заместитель министерства образования Забайкальского края Наталия Шибанова выразили уверенность в том, что образовательные экскурсии вызовут интерес среди школьников и их родителей, поэтому в ближайшие осенние каникулы группа будет сформирована.
Так же в министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей планируются проработать вопрос с забайкальскими туроператорами о разработке маршрутов для посещения школьниками из Бурятии Забайкальского края.
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