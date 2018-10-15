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Детей из Забайкалья приглашают на экскурсии в Бурятию

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Первая группа будет сформирована уже в осенние каникулы

Представители Бурятии презентовали детские туры в министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства.

Начальник отдела поддержки субъектов туристской индустрии министерства туризма Бурятии Екатерина Мухина рассказала о турах, которые специально разработаны для детских групп разного возраста. В ходе туров школьникам предлагают экскурсии по городу Улан-Удэ, музеям, Селенгинскому острогу, православному монастырю, буддийскому дацану, и, конечно на озеро Байкал.

При подготовке туров для детей в Бурятии туроператоры проходили серьезный отбор. Также была проведена работа с гостиницами и местами общественного питания.

Средняя продолжительность тура составляет три дня.

Директор Забайкальского детско-юношеского центра Владимир Черепанов и заместитель министерства образования Забайкальского края Наталия Шибанова выразили уверенность в том, что образовательные экскурсии вызовут интерес среди школьников и их родителей, поэтому в ближайшие осенние каникулы группа будет сформирована.

Так же в министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей планируются проработать вопрос с забайкальскими туроператорами о разработке маршрутов для посещения школьниками из Бурятии Забайкальского края.

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