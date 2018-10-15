В Иркутской области появился памятник погибшему в Сирии лётчику

Памятник погибшему в Сирии лётчику Роману Филипову открыли в Черемхово в пятницу, 12 октября, в городской роще



С инициативой возвести памятник лётчику вышли студенты Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова. Ещё в феврале 2018 года ребята предложили установить скульптурную композицию в память о погибшем герое, сообщает пресс-служба администрации Черемхово.



Поэтому право открыть памятник Герою России было представлено студентам горнотехнического колледжа. Монумент представляет собой взмывающий в небо самолёт со взлётной полосы. Идея композиции принадлежит мэру города Вадиму Семёнову.



- То, что в шахтёрском городке за многие тысячи километров от Сирии молодёжь так близко - сердцем и душой – отреагировала на гибель российского пилота, достойно уважения. Подвиг Романа Филипова – это показатель характера, самоотверженности русского человека. Сегодня мы открыли памятник настоящему герою, который исполнил свой долг ценою жизни. И память о человеке, который совершил настоящий подвиг, останется навсегда. Я горжусь тем, что в нашем городе появился такой сквер и уверен, что это будет одно из любимых мест жителей Черемхово, - сказал Вадим Семенов.



Черемховцы почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары.



Роман Филипов погиб 3 февраля. Его штурмовик СУ-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего пытался спасти боевую машину и своего напарника, летчика второго ведомого самолета. Велел ему «уйти в облака», а самому пришлось катапультироваться. На земле летчик попал в окружение. Он бился до последнего патрона. И чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой.



