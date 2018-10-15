Жителей Бурятии приглашают на благотворительный концерт

Мероприятие состоится в поддержку бездомных животных
20 октября в 12 часов состоится благотворительный концерт «Добро дарю я братьям нашим меньшим». Мероприятие пройдёт в сельском доме культуры «Родник» в посёлке Нижний Саянтуй по улице Ленина, 35.
Собранные средства пойдут на развитие и финансовую поддержку питомника для бездомных животных «Возрождение».
- Приглашаем всех неравнодушных прийти на концерт и помочь деньгами, продуктами, тёплой одеждой. Ждём всех, кто хранит добро в сердце, - призывают организаторы.
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