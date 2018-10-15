МЧС советует жителям Бурятии «нырять в лужу» при загоревшейся одежде

Главное управление МЧС России по Бурятии опубликовало правила, как вести себя, если загорелась одежда



- Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Бурятии.



Воспламенившуюся одежду нужно сорвать или погасить, заливая водой. Если воды нет, следует набросить на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения.



- Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожжённую поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой, - поясняют в ГУ МЧС по Бурятии.



При ожогах первой степени(когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, а затем смазывают пораженный участок одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.



При ожогах второй степени(когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения тканей, поясняют специалисты.



- Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа - ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Бурятии.







