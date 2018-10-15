Коллекцию бурятских костюмов подарили музею в Агинском



10 октября состоялась торжественная церемония передачи в дар Агинскому национальному музею имени Цыбикова 12 комплектов бурятских костюмов, сшитых по всем правилам и канонам шитья национальной одежды.



Этот бесценный подарок сделала известный модельер театра моды «Лотос» районного центра культуры и досуга посёлка Агинское, автор многих коллекций бурятской одежды Дашима Цыдыповна Гончикова.



- В рамках месячника бурятского языка по всему Агинскому округу проходят различные мероприятия, посвященные обычаям, традициям и культуре бурят. Но это событие не было запланированным, - рассказала старший научный сотрудник музея Ирина Дондокова. - Когда входили в зал модели в костюмах разных бурятских родов, гордостью за наш народ переполнялся дух каждого из присутствующих.



Разновидности костюмов семи бурятских родов: сартулов, хонгодоров, сонголов, эхиритов, булагатов, алайров и хори бурят - из последней коллекции «Угсаатанайм хубсаhан – эб найрамдалай hулдэ» (Одежда наших родов – источник дружбы народов), которая была представлена на международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Иркутске, стали настоящим украшением и духовным национальным достоянием музея.



- Буряты раньше жили на значительном расстоянии друг от друга, а потому у каждого рода были свои особенности в костюмах – жилеты, шапки, пояса, рукава, украшения, меха, круглые бляхи, монеты - в золоте и серебре, различные коралловые, нефритовые, жемчужные бусы… - добавила Ирина Дондокова. - Всё это постаралась передать через цветовую гамму, новизну расцветки ткани, декоративные элементы, сложные орнаменты и систему серебряных украшений, оригинальность фасона каждого костюма Дашима Цыдыповна, супер-портной, знаток традиций и последователь уникальной агинской школы шитья традиционного бурятского костюма.



- Коллекция очень значима и дорога для автора, - рассказала на церемонии передачи костюмов музею старшая сестра модельера, заслуженный работник культуры Читинской области Сэсэгма Жамбалова. - Костюмы просили в качестве экспонатов в Этнографический музей народов Забайкалья в городе Улан-Удэ, в музей истории Бурятии, но Дашима решила, что эта уникальная коллекция должна остаться на родине - в Агинском национальном музее как образец разновидностей одежды бурят для многих посетителей и подрастающих поколений.



Директор музея Рыгзын Цыдендоржиев от имени всех земляков-агинчан поблагодарил Дашиму Цыдыповну за столь смелый шаг – подарить 12 уникальных бурятских костюмов, которые, несомненно, найдут достойное место в Этнографическом зале национального музея Аги, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

