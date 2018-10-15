Участников ждёт также чаепитие
Библиотека-филиал № 24 «Централизованной библиотечной системы» Улан-Удэ приглашает детей 16 октября в 12 часов на праздничную квест-игру. Мероприятие посвящено роли хлеба в питании.
Гостей ждут не только тематические игровые станции, но и чаепитие, обещают организаторы.
Для школьников Улан-Удэ устроят квест
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