Для школьников Улан-Удэ устроят квест

Участников ждёт также чаепитие



Библиотека-филиал № 24 «Централизованной библиотечной системы» Улан-Удэ приглашает детей 16 октября в 12 часов на праздничную квест-игру. Мероприятие посвящено роли хлеба в питании.



Гостей ждут не только тематические игровые станции, но и чаепитие, обещают организаторы.

