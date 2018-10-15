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Праздник «Казачьи Покрова» пройдёт в Улан-Удэ

Праздник «Казачьи Покрова» пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Состоятся народные гуляния, дегустация блюд, игры

20 октября жители микрорайона Аэропорт и Улан-Удэ смогут принять участие в народных гуляниях, посвящённых Покрову Пресвятой Богородицы, «Казачьи Покрова», которые пройдут на уличной площадке Дома культуры «Авиатор».

- В этот праздник, который считается одним из самых значимых для русского казачества, своими выступлениями всех присутствующих порадуют народный ансамбль «Казачий Спас», вокальная группа «Надежда» и многие другие. Праздник будет очень насыщенным, - сообщают организаторы в соцсети.

В программе: казачья полевая кухня, где все гости примут участие в дегустации блюд, приготовленных на свежем воздухе; казачьи игры и забавы.

Начало праздника в 14.00. 
Праздники казаки
 
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