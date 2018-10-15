Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Октября

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

14 Октября

Популярное

Выставка изделий из шкуры овец прошла в Бурятии

Выставка изделий из шкуры овец прошла в Бурятии
Общество,  Фото:Сангха
Также состоялось обсуждение дальнейшего развития овцеводства

Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе в городе Гусиноозёрске в ДК «Шахтёр». Здесь представили свои работы все поселения и ТОСы района.

На выставке были презентованы выделанные шкуры овец, изделия из готовых шкур: обувь, душегрейки, детские переносные одеяла, куртки и т.д. 



Комиссия оценивала работы по 3 категориям. По решению жюри было решено присудить:

- 1 место - жителям села Бараты - приз 30 тысяч рублей;
- 2 место – жителям сельского поселения «Убэр-Дзохойское» - 20 тысяч рублей;
- 3 место – жителям сельского поселения «Иройское» - 10 тысяч рублей.

На мероприятие приехали глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, депутаты Народного Хурала, представители правительства региона, районов.

После выставки на совещании было решено поддержать этот проект «Выделка шкуры овец». Одной из главных задач здесь назвали возрождение традиций по выделке шкур и шитью одежды, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. 
выставка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ариунбаатар Ганбаатар и Дарима Линховоин дадут концерт в Брюсселе
Ариунбаатар Ганбаатар и Дарима Линховоин дадут концерт в Брюсселе
Общество, 15.10.2018
Концерт состоится в рамках саммита «Азия-Европа» АСЕМ
В Калмыкии завершились гастроли театра Бурдрамы
В Калмыкии завершились гастроли театра Бурдрамы
Общество, 15.10.2018
На заключительной постановке был аншлаг
Егор Крид: В Улан-Удэ сильная энергетика
Егор Крид: В Улан-Удэ сильная энергетика
Общество, 15.10.2018
После концерта исполнитель поблагодарил столицу Бурятии за тёплый приём
Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году
Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году
Общество, 15.10.2018
Решение было принято на заседании международной федерации хоккея с мячом в Швеции
Улан-удэнцы остались без тепла
Улан-удэнцы остались без тепла
Общество, 15.10.2018
Отключение произошло в Октябрьском районе
В улан-удэнской школе открыли отремонтированный стадион
В улан-удэнской школе открыли отремонтированный стадион
Общество, 15.10.2018
Он отвечает стандарту Российского футбольного союза
В Улан-Удэ отметили языческий новый год (фоторепортаж)
В Улан-Удэ отметили языческий новый год (фоторепортаж)
Общество, 15.10.2018
Новый год по древним традициям отметили в Этнографическом музее. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии вновь тепло и солнечно
В Бурятии вновь тепло и солнечно
Общество, 15.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 15 октября по республике без осадков
Студентов Бурятии приглашают на конкурс чтецов
Студентов Бурятии приглашают на конкурс чтецов
Общество, 14.10.2018
Мероприятие приурочено к 95-летию Расула Гамзатова 
Учения «Селенга-2018» в Бурятии завершились танковым вальсом
Учения «Селенга-2018» в Бурятии завершились танковым вальсом
Общество, 14.10.2018
Российско-монгольские учения военных завершились 12 октября 
Около двух часов улан-удэнцы оставались без отопления
Около двух часов улан-удэнцы оставались без отопления
Общество, 14.10.2018
Неудобства были вызваны аварией на теплотрассе
15 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
15 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество, 14.10.2018
Отопление появилось ночью
В Бурятии солнечная погода
В Бурятии солнечная погода
Общество, 14.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра ожидается тёплая погода
В Улан-Удэ совершили огненное подношение (фоторепортаж)
В Улан-Удэ совершили огненное подношение (фоторепортаж)
Общество, 13.10.2018
В Улан-Удэнском дацане прошёл один из сильнейших обрядов для очищения препятствий. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^