Выставка изделий из шкуры овец прошла в Бурятии









Комиссия оценивала работы по 3 категориям. По решению жюри было решено присудить:



- 1 место - жителям села Бараты - приз 30 тысяч рублей;

- 2 место – жителям сельского поселения «Убэр-Дзохойское» - 20 тысяч рублей;

- 3 место – жителям сельского поселения «Иройское» - 10 тысяч рублей.



На мероприятие приехали глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, депутаты Народного Хурала, представители правительства региона, районов.



После выставки на совещании было решено поддержать этот проект «Выделка шкуры овец». Одной из главных задач здесь назвали возрождение традиций по выделке шкур и шитью одежды, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Комиссия оценивала работы по 3 категориям. По решению жюри было решено присудить:- 1 место - жителям села Бараты - приз 30 тысяч рублей;- 2 место – жителям сельского поселения «Убэр-Дзохойское» - 20 тысяч рублей;- 3 место – жителям сельского поселения «Иройское» - 10 тысяч рублей.На мероприятие приехали глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, депутаты Народного Хурала, представители правительства региона, районов.После выставки на совещании было решено поддержать этот проект «Выделка шкуры овец». Одной из главных задач здесь назвали возрождение традиций по выделке шкур и шитью одежды, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе в городе Гусиноозёрске в ДК «Шахтёр». Здесь представили свои работы все поселения и ТОСы района.На выставке были презентованы выделанные шкуры овец, изделия из готовых шкур: обувь, душегрейки, детские переносные одеяла, куртки и т.д.