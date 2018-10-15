В России предполагается отменить действующий сейчас запрет на культивирование опийного мака
Соответствующий законопроект согласован заинтересованными органами исполнительной власти и внесён в правительство РФ. На него получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста РФ, сообщает «Российская газета».
Законопроект определяет порядок выращивания наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, уточняет организационно-правовую форму и сферу деятельности юридических лиц, которые будут выращивать опийные растения.
Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств в тех странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства.
В России разрешат выращивать наркосодержащие растения
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