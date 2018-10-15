Концерт состоится в рамках саммита «Азия-Европа» АСЕМ
12-й саммит «Азия-Европа» АСЕМ пройдёт в здании Совета Европейского союза в столице Бельгии Брюсселе 18-19 октября. В нём примут участие лидеры 31 европейского, 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии. Российскую делегацию возглавит Дмитрий Медведев.
Впервые в истории саммита состоится фестиваль культуры АСЕМ «Азия встречает Европу, Европа встречает Азию». Фестиваль проводит главный культурный институт Брюсселя, центр изобразительных искусств - Брюссель (BOZAR). Двухнедельный фестиваль (18-30 октября) представит разнообразную культурную программу с участием деятелей искусств стран Европы и Азии, включая выступления, выставки и дискуссии.
Заслуженный артист Бурятии Ариунбаатар Ганбаатар и народная артистка Российской Федерации Дарима Линховоин дадут сольный концерт в рамках фестиваля 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
В 2014 году Ариунбаатар Ганбаатар был принят в оперную труппу Бурятского оперного театра, где его наставником и стала Дарима Линховоин.
В 2015 году Ариунбаатар Ганбаатар стал лауреатом I премии по специальности сольное пение (мужчины) на XV международном конкурсе им. П.И. Чайковского.
30 августа Ариунбаатар Ганбаатар и оперная певица Хибла Герзмава закрывали праздничный концерт на Красной площади в рамках фестиваля «Спасская башня». Они исполнили песню «Подмосковные вечера» в сопровождении эстрадно-духового оркестра министерства обороны России под управлением Сергея Дурыгина.
На следующий день Ариунбаатар Ганбаатар и Дарима Линховоин дали совместный концерт в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Ариунбаатар Ганбаатар и Дарима Линховоин дадут концерт в Брюсселе
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