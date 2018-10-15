В Калмыкии завершились гастроли театра Бурдрамы

На заключительной постановке был аншлаг
Третий спектакль «Ромео и Джульетта» закрыл гастроли Бурятского театра драмы в Калмыкии.
- И вновь аншлаг. И вновь долгие аплодисменты. Два театра обменялись наградами, - рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.
Художественный руководитель театра Саян Жамбалов зачитал благодарственное письмо министра культуры Бурятии своему калмыцкому коллеге.
Также наши артисты получили грамоты от министерства культуры Калмыкии.
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На заключительной постановке был аншлаг
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