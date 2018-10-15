В Калмыкии завершились гастроли театра Бурдрамы



Третий спектакль «Ромео и Джульетта» закрыл гастроли Бурятского театра драмы в Калмыкии.



- И вновь аншлаг. И вновь долгие аплодисменты. Два театра обменялись наградами, - рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.



Художественный руководитель театра Саян Жамбалов зачитал благодарственное письмо министра культуры Бурятии своему калмыцкому коллеге.



Также наши артисты получили грамоты от министерства культуры Калмыкии.

