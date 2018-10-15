Егор Крид: В Улан-Удэ сильная энергетика

Как сообщал «Байкал-Dailу», концерт артиста лейбла Black Star Егора Крида прошёл с небывалым аншлагом в Улан-Удэ 12 октября. В Физкультурно-спортивном комплексе, где проходил концерт певца, яблоку было негде упасть. Поклонницы заполнили фан-зону и сидячие места до отказа и подпевали любимые хиты.
После тёплого приёма в столице республики исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram запись с благодарностью.
- Улан-Удэ, спасибо. У вашего города сильная энергетика. P.S.: 23 дня в туре позади. Сегодня финальный концерт в Чите и затем на пару дней в Москву. Режим терминатор. Режим без сна, - поделился исполнитель.
Запись Егор проиллюстрировал снимком со смотровой площадки на город в одном из баров. Фотокарточка исполнителя тут же оказалась в популярном российском паблике о селебрити с аудиторией больше 240 тысяч подписчиков.
Поклонники певца положительно оценили снимок с видом на Улан-Удэ.
«Красивый вид», «Фотка просто шикарная», «Круто», «Очень красивое фото», «Улан-Удэ лучший город!», комментировали подписчики.
Справка:
Егор Крид – артист музыкального лейбла Black Star, в 2017 году был включён в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes. Автор хитов «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало». Был главным героем телевизионного проекта ТНТ «Холостяк».
Выпустил два альбома – «Холостяк» и «Что они знают?»
Имеет премию радиостанции Love Radio в номинации «Видео года» (2014 год), премию телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года», премию телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» (2015 год), премию журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка», премию «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» (2016 год), премию телеканала Муз-ТВ в номинации «Лучшее мужское видео» (2017 год), премию «Top Hit Music Awards 2018» в номинации «Лучший исполнитель 2017».