Егор Крид: В Улан-Удэ сильная энергетика













Поклонники певца положительно оценили снимок с видом на Улан-Удэ.



«Красивый вид», «Фотка просто шикарная», «Круто», «Очень красивое фото», «Улан-Удэ лучший город!», комментировали подписчики.



Справка:



Егор Крид – артист музыкального лейбла Black Star, в 2017 году был включён в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes. Автор хитов «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало». Был главным героем телевизионного проекта ТНТ «Холостяк».



Выпустил два альбома – «Холостяк» и «Что они знают?»



Имеет премию радиостанции Love Radio в номинации «Видео года» (2014 год), премию телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года», премию телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» (2015 год), премию журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка», премию «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» (2016 год), премию телеканала Муз-ТВ в номинации «Лучшее мужское видео» (2017 год), премию «Top Hit Music Awards 2018» в номинации «Лучший исполнитель 2017».

Поклонники певца положительно оценили снимок с видом на Улан-Удэ.«Красивый вид», «Фотка просто шикарная», «Круто», «Очень красивое фото», «Улан-Удэ лучший город!», комментировали подписчики.Егор Крид – артист музыкального лейбла Black Star, в 2017 году был включён в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes. Автор хитов «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало». Был главным героем телевизионного проекта ТНТ «Холостяк».Выпустил два альбома – «Холостяк» и «Что они знают?»Имеет премию радиостанции Love Radio в номинации «Видео года» (2014 год), премию телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года», премию телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» (2015 год), премию журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка», премию «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» (2016 год), премию телеканала Муз-ТВ в номинации «Лучшее мужское видео» (2017 год), премию «Top Hit Music Awards 2018» в номинации «Лучший исполнитель 2017».

После тёплого приёма в столице республики исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram запись с благодарностью.- Улан-Удэ, спасибо. У вашего города сильная энергетика. P.S.: 23 дня в туре позади. Сегодня финальный концерт в Чите и затем на пару дней в Москву. Режим терминатор. Режим без сна, - поделился исполнитель.