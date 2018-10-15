Новый год по древним традициям отметили в Этнографическом музее. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В воскресенье, 14 октября, Этнографический музей народов Забайкалья и Гуннский фонд устроили празднование Нового года по древнему календарю.
14 октября наступил 2841 год со времен первого похода хунну в Ханьское государство.
- Осенний языческий Новый год праздновался многими славянскими и финно-угорскими племенами. В этот день люди поздравляли друг друга, дарили подарки и прибавляли год себе и домашним животным. Со встречи Нового года начинался месяц свадеб. Браки, заключенные именно в этот период, считались самыми крепкими. Праздник призван возродить интерес жителей Бурятии к истории гуннского периода нашего края, - отмечают в Этнографическом музее.
Участники праздника в этот день смогли принять участие в уникальном мастер-классе по стрельбе из лука на скаку, который провёл гость из Монголии Алтан.
Также состоялась концертная программа, в которой приняли участие коллективы «Магтаал», «Сэргэ» и «Ангара».
В Улан-Удэ отметили языческий новый год (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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