В Улан-Удэ отметили языческий новый год (фоторепортаж)

Новый год по древним традициям отметили в Этнографическом музее. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В воскресенье, 14 октября, Этнографический музей народов Забайкалья и Гуннский фонд устроили празднование Нового года по древнему календарю.



14 октября наступил 2841 год со времен первого похода хунну в Ханьское государство.



- Осенний языческий Новый год праздновался многими славянскими и финно-угорскими племенами. В этот день люди поздравляли друг друга, дарили подарки и прибавляли год себе и домашним животным. Со встречи Нового года начинался месяц свадеб. Браки, заключенные именно в этот период, считались самыми крепкими. Праздник призван возродить интерес жителей Бурятии к истории гуннского периода нашего края, - отмечают в Этнографическом музее.



Участники праздника в этот день смогли принять участие в уникальном мастер-классе по стрельбе из лука на скаку, который провёл гость из Монголии Алтан.



Также состоялась концертная программа, в которой приняли участие коллективы «Магтаал», «Сэргэ» и «Ангара».

