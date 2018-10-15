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В улан-удэнской школе открыли отремонтированный стадион

В улан-удэнской школе открыли отремонтированный стадион
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Он отвечает стандарту Российского футбольного союза 

12 октября в средней школе № 42 состоялось открытие стадиона после капитального ремонта. С открытием горожан поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков.

- Уверен, что новый стадион станет хорошим подспорьем в спортивном воспитании учащихся, сделает занятия по физкультуре ещё более интересными и результативными, даст старт будущим победам школьников. Поздравляю всех собравшихся с открытием школьного стадиона! Желаю вам спортивного здоровья, силы духа и новых побед! - сказал Александр Голков. 


Новый стадион соответствует современным требованиям и отвечает стандарту Российского футбольного союза. В рамках ремонта проведены работы по выравниванию плоскости для стадиона, отсыпке грунта, укладыванию искусственной травы, устройству беговых дорожек с тартановым покрытием, освещению, ограждению и монтажу подпорной стены, устройству ямы для прыжков в длину и лавочек для болельщиков, сообщает управление по информационной политике городской администрации. 
ремонт
 
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