В улан-удэнской школе открыли отремонтированный стадион



12 октября в средней школе № 42 состоялось открытие стадиона после капитального ремонта. С открытием горожан поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков.



- Уверен, что новый стадион станет хорошим подспорьем в спортивном воспитании учащихся, сделает занятия по физкультуре ещё более интересными и результативными, даст старт будущим победам школьников. Поздравляю всех собравшихся с открытием школьного стадиона! Желаю вам спортивного здоровья, силы духа и новых побед! - сказал Александр Голков.







Новый стадион соответствует современным требованиям и отвечает стандарту Российского футбольного союза. В рамках ремонта проведены работы по выравниванию плоскости для стадиона, отсыпке грунта, укладыванию искусственной травы, устройству беговых дорожек с тартановым покрытием, освещению, ограждению и монтажу подпорной стены, устройству ямы для прыжков в длину и лавочек для болельщиков, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

