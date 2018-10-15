В Бурятии вновь тепло и солнечно

По данным Бурятского гидрометцентра 15 октября по республике без осадков



Утром местами туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, по юго-западу и северо-востоку 9-14 мороза, по Прибайкалью до +2, днём 11-16, по северу до 6 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Минимальная температура ночью 2-4 мороза, максимальная днём 13-15 тепла.

