По данным Бурятского гидрометцентра 15 октября по республике без осадков
Утром местами туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, по юго-западу и северо-востоку 9-14 мороза, по Прибайкалью до +2, днём 11-16, по северу до 6 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Минимальная температура ночью 2-4 мороза, максимальная днём 13-15 тепла.
В Бурятии вновь тепло и солнечно
Общество, Фото:
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