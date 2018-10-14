Учения «Селенга-2018» в Бурятии завершились танковым вальсом

На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО) Бурдуны в Бурятии прошла церемония закрытия совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018».На торжественном мероприятии были спущены государственные флаги и исполнены гимны государств-участников учения. Отличившихся в учении военнослужащих России и Монголии наградили медалями Минобороны России «За укрепление боевого содружества», грамотами и ценными подарками.Торжественным маршем в едином строю по полевому плацу прошли военнослужащие ВВО и вооружённых сил Монголии. Представители командования общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в республике, и вооружённых сил Монголии поблагодарили участников учения за высокую выучку и профессионализм, проявленные в ходе выполнения задач, пожелали удачи и успехов.Военнослужащие танкового подразделения ВВО на танке Т-72Б исполнили «Танковый вальс». Разведывательная рота провела показательное выступление, продемонстрировав различные приёмы рукопашного боя с оружием.В полевом клубе выступили творческие коллективы ансамбля песни и пляски ВВО из Читы и военные Монголии.Совместное военное учение «Селенга-2018» проходило с 29 сентября по 12 октября.Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011 года оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 года манёвры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.