Студентов Бурятии приглашают на конкурс чтецов

Мероприятие приурочено к 95-летию Расула Гамзатова



В честь 95-летия поэта Расула Гамзатова в Бурятии объявлен конкурс чтецов. Отборочный тур будет проходить 23-24 октября в библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ. Заявки принимаются до 19 октября по адресу улица Ленина 17. Итоги подведут 31 октября.



К участию приглашаются студенты высших и средне -специальных учебных заведений в возрасте от 16 до 30 лет, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.