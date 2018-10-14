По данным Бурятского гидрометцентра ожидается тёплая погода
14 октября по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 10-15, по крайнему югу до 18, по северу 6-11 тепла.
В Улан-Удэ также без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 12-14 тепла.
В Бурятии солнечная погода
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