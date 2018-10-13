Отключение произошло в Октябрьском районе
11 октября после проведения плановых работ по заявке с 10:00 до 22:00 не включился в работу пункт станции «Николаевская». Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора: ДНТ «Родник», «Учитель», «Энергостроитель», «Ручей», «Сосновый», «Берёзка».
12 октября в 13:05 электроэнергия была включена всем потребителям по резерву от подстанции «Южная». Время отключения составило больше 27 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ 6 ДНТ больше суток оставались без света
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