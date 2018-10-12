На республиканский конкурс «Оюун бэлиг» приехали даже дети из Монголии. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В пятницу, 12 октября, в Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс «Оюун бэлиг» (Таланты) на знание бурятского языка. Необычное соревнование прошло в стенах Бурятской гимназии №29. На конкурс приехали учащиеся 9-х классов из Улан-Удэ, районов Бурятии, а также представители школы «Монгол Оюу» из монгольского города Дархан. Всего за звание лучших боролись более 200 юных знатоков.
- Всем известно, что в обучении бурятскому языку не хватает языковой среды. Спасти бурятский язык только посредством двух уроков, двух часов в неделю, невозможно. Язык предков должен звучать везде – и на уроках, и вне уроков, - пояснил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Дети писали эссе на бурятском языке, а также соревновались в творческих конкурсах. Девятиклассники проявляли себя не только в знании родного языка, но и обычаев, культуры и традиций бурятского народа.
«Оюун бэлиг» - конкурс, безусловно, для тех, кто хорошо владеет бурятским языком. Впрочем, как отметил Баир Жалсанов, в республике проходят и мероприятия для, кто только знакомится с бурятским. Олимпиады – от простых, на уровне тестов, до более серьёзных, проводятся в школах различных муниципалитетов. В настоящее время в республике проходит месячник бурятского языка – праздничные мероприятия запланированы абсолютно во всех школах, где идёт его изучение.
В Улан-Удэ дети состязались в знании бурятского языка (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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