В Улан-Удэ представили «Искусство чёрной Африки» (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рассказывает интересные вещи об Африке улан-удэнцам лично уроженец Конго. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с одной из самых необычных выставок



Сегодня, 12 октября, в музее истории Улан-Удэ состоялось торжественное открытие необычной выставки «Искусство чёрной Африки». Здесь представлено более 100 предметов с далёкого континента.



- Это поделки современных мастеров из Африки, разнообразные статуэтки, маски разных племён, сделанные согласно старым традициям. Произведения из республик Конго, Камерун, Чад, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Аханянов, директор музея истории Улан-Удэ.



Некоторые произведения выполнены из ценных пород дерева – эбена, венге и т.д.



Сама же история выставки также необычна.



- Мы активно по России ищем интересных людей, которые что-то могут показать, предложить нашим горожанам. И мы нашли Клотера Мбосса Окандзе, уроженца Республики Конго. Он является выпускником РУДН, сейчас трудится промоутером африканского искусства, африканских артистов в России, также Клотер – бизнесмен. Проживает он в Омске, - продолжил Чингис Аханянов.



Промоутер в какие-то дни будет присутствовать на выставке и может рассказать посетителям много интересного об Африке, мастерах и искусстве. Экспозиция будет работать до 20 октября. Нужно отметить, что жители столицы Бурятии смогут не только полюбоваться изящными произведениями, но и купить их.











