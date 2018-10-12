Рассказывает интересные вещи об Африке улан-удэнцам лично уроженец Конго. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с одной из самых необычных выставок
Сегодня, 12 октября, в музее истории Улан-Удэ состоялось торжественное открытие необычной выставки «Искусство чёрной Африки». Здесь представлено более 100 предметов с далёкого континента.
- Это поделки современных мастеров из Африки, разнообразные статуэтки, маски разных племён, сделанные согласно старым традициям. Произведения из республик Конго, Камерун, Чад, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Аханянов, директор музея истории Улан-Удэ.
Некоторые произведения выполнены из ценных пород дерева – эбена, венге и т.д.
Сама же история выставки также необычна.
- Мы активно по России ищем интересных людей, которые что-то могут показать, предложить нашим горожанам. И мы нашли Клотера Мбосса Окандзе, уроженца Республики Конго. Он является выпускником РУДН, сейчас трудится промоутером африканского искусства, африканских артистов в России, также Клотер – бизнесмен. Проживает он в Омске, - продолжил Чингис Аханянов.
Промоутер в какие-то дни будет присутствовать на выставке и может рассказать посетителям много интересного об Африке, мастерах и искусстве. Экспозиция будет работать до 20 октября. Нужно отметить, что жители столицы Бурятии смогут не только полюбоваться изящными произведениями, но и купить их.
В Улан-Удэ представили «Искусство чёрной Африки» (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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