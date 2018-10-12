Улан-Удэ на 12 месте в голосовании за лучший город России

На «пятки наступает» Ханты-Мансийск



Улан-Удэ пока находится на 12-й позиции в голосовании проекта «Город России — национальный выбор». За столицу Бурятии проголосовали около 40 тысяч раз.



Пока первые 15 мест выглядят следующим образом: Владикавказ, Владивосток, Чебоксары, Нальчик, Красноярск, Пенза, Челябинск, Вологда, Севастополь, Ярославль, Кострома, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Хабаровск и Элиста.



В прошлом году в голосовании за лучший город России Улан-Удэ занял 10 место, победителем по итогам 2017 года стала Пенза.



