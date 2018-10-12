На «пятки наступает» Ханты-Мансийск
Улан-Удэ пока находится на 12-й позиции в голосовании проекта «Город России — национальный выбор». За столицу Бурятии проголосовали около 40 тысяч раз.
Пока первые 15 мест выглядят следующим образом: Владикавказ, Владивосток, Чебоксары, Нальчик, Красноярск, Пенза, Челябинск, Вологда, Севастополь, Ярославль, Кострома, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Хабаровск и Элиста.
В прошлом году в голосовании за лучший город России Улан-Удэ занял 10 место, победителем по итогам 2017 года стала Пенза.
Улан-Удэ на 12 месте в голосовании за лучший город России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На «пятки наступает» Ханты-Мансийск
В Приморском крае завершился 28-й всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти Виктора Сахарова
Они работали всего несколько часов
Жюри понравились костюмы, трюки и хореография
Перед зрителями выступит народный хор «Авиатор»
Внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ
Писатель Захар Прилепин ответил на вопрос, каких писателей он выделяет
С иском в суд обратился сосед
Он будет проходить три дня
Он был открыт в апреле
Девушка рассказала НТВ, как не хватило сил нести на руках своего дедушку
Артисты принимали участие в третий раз
Мужчина несколько раз уже хотел сдать боеприпасы, но не решался
Вакцинация продолжается
Любой желающий может присоединиться к специальной акции