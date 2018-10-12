Бурятский боксёр выиграл турнир в Приморском крае

В Приморском крае завершился 28-й всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти Виктора Сахарова



У бурятских спортсменов – две медали, сообщили в федерации бокса Бурятии.



Борис Зориктуев стал чемпионом в весовой категории до 60кг. Олег Елизаров завоевал бронзу в весе до 91кг.



Боксеры из Бурятии - представители СШОР №11, тренер – Виктор Агафонов.





