Они работали всего несколько часов
В Улан-Удэ стартовали молодёжные экологические акции, которые проводятся в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города. Накануне масштабные действия по сбору отходов развернулись в Октябрьском районе. Экологическая акция «Чистый лес» прошла в мкрн Забайкальском. В уборке приняли участие студенты ВСГИК.
За несколько часов работы студенты собрали 30 мешков мусора, вывоз которого организован силами комбината по благоустройству.
Такие акции проводятся ежегодно, отслеживаются наиболее проблемные места.
Месячник чистоты завершится в городе 13 октября, присоединиться к доброму делу может каждый желающий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора
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