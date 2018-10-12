В Улан-Удэ пройдёт концерт «Родная песня»

Перед зрителями выступит народный хор «Авиатор»



15 октября в концертном зале Дома культуры «Авиатор» состоится концерт «Родная песня» хора «Авиатор» на подтверждение звания «народного» коллектива.



- Образовался коллектив 55 лет назад. Активная творческая деятельность послужила тому, что в этом году ансамбль подтверждает звание «народного» в пятый раз. На суд жюри будут представлены песни из давно полюбившегося и нового репертуара ансамбля, - рассказали в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.



Начало программы в 15.00.

