Перед зрителями выступит народный хор «Авиатор»
15 октября в концертном зале Дома культуры «Авиатор» состоится концерт «Родная песня» хора «Авиатор» на подтверждение звания «народного» коллектива.
- Образовался коллектив 55 лет назад. Активная творческая деятельность послужила тому, что в этом году ансамбль подтверждает звание «народного» в пятый раз. На суд жюри будут представлены песни из давно полюбившегося и нового репертуара ансамбля, - рассказали в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.
Начало программы в 15.00.
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Родная песня»
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