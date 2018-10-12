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Суд обязал ангарчанина снести второй этаж дома и выкопать деревья

Общество, 
С иском в суд обратился сосед

Решением суда на владельца одного из участков СНТ «Поляны» в Ангарске возложена обязанность демонтировать второй этаж здания, спилить и выкорчевать березу и черемуху.

В суд обратился его сосед. Он заявил, что мужчина возвёл постройку с нарушением нормативов, а также на его участке выросли деревья и кустарники с нарушением нормативных расстояний от границы участка соседа. Это привело к гибели садовой сливы и ранетки за забором.

Правление садоводства составило акт обследования и претензию, в которой выражено требование об устранении нарушений. Но в установленный срок мужчина никаких действий не предпринял.

В подтверждение своих доводов истец представил заключение экспертизы частного учреждения «Научный специализированный центр экспертиз и исследований «Альфа», где указано, что двухэтажное строение с двухскатной кровлей установлены с грубым нарушением строительных норм и правил. Расстояние от спорного помещения до границы участков не соответствует правилам, свес крыши выходит в сторону участка истца.

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений не представил.

Ангарский городской суд удовлетворил заявленные требования истца об устранении препятствий пользования земельным участком.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.


суд самовольные постройки
 
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