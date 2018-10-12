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В Иркутской области пенсионер хранил 500 патронов и ствол

В Иркутской области пенсионер хранил 500 патронов и ствол
Общество, 
Мужчина несколько раз уже хотел сдать боеприпасы, но не решался

В посёлке Бохан Иркутской области сотрудники Росгвардии обнаружили у владельца оружия спрятанные в доме боеприпасы и ствол от гладкоствольного оружия.

- По месту жительства гражданина 1949 года рождения было обнаружено более 500 патронов, на которых отсутствовала маркировка, все они имели внешнее сходство с боевыми. Кроме боеприпасов, у пенсионера был обнаружен незаконно хранящийся ствол от гладкоствольного оружия, - сказал начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Боханскому, Осинскому, Усть-Удинскому районам управления Росгвардии по Иркутской области Николай Турусов.

По словам мужчины, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в подразделение Росгвардии.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов, запрещенных в гражданском обороте, предусмотрена уголовная ответственность, напоминает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области. 
боеприпасы Росгвардия
 
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