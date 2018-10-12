Мужчина несколько раз уже хотел сдать боеприпасы, но не решался
В посёлке Бохан Иркутской области сотрудники Росгвардии обнаружили у владельца оружия спрятанные в доме боеприпасы и ствол от гладкоствольного оружия.
- По месту жительства гражданина 1949 года рождения было обнаружено более 500 патронов, на которых отсутствовала маркировка, все они имели внешнее сходство с боевыми. Кроме боеприпасов, у пенсионера был обнаружен незаконно хранящийся ствол от гладкоствольного оружия, - сказал начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Боханскому, Осинскому, Усть-Удинскому районам управления Росгвардии по Иркутской области Николай Турусов.
По словам мужчины, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в подразделение Росгвардии.
Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов, запрещенных в гражданском обороте, предусмотрена уголовная ответственность, напоминает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутской области пенсионер хранил 500 патронов и ствол
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина несколько раз уже хотел сдать боеприпасы, но не решался
Вакцинация продолжается
Любой желающий может присоединиться к специальной акции
Расписание изменится с 15 октября по 8 ноября
Работы продолжатся до следующей осени
Он пообещал, что на его концерте «будет невероятно круто»
Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители
Предложение подготовил Центр стратегических разработок
В рамках проекта родители и их дети смогут почитать книги, принять участие в играх, викторинах
Она гостила у подруги
1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма
Они путешествуют по маршруту «Легенды Байкала»
Без стены остались соседские сени
Уже сегодня он начнёт работать в режиме «жёлтого мигания»
Священнослужители освятят здание