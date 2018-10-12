В Улан-Удэ от бешенства привили 3700 кошек и собак

Вакцинация продолжается



В Улан-Удэ привито от бешенства 3700 домашних собак и кошек. Об этом 12 октября на расширенном планерном совещании мэрии города рассказал начальник Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев. С 18 сентября подвергнуто профилактической вакцинации против бешенства 2266 собак, 1434 кошек.



В микрорайоне Забайкальском закончен подворный обход, обработано 1275 двора, стационарный пункт вакцинации здесь работает ежедневно. Из имеющего поголовья мелкого рогатого скота на территории микрорайона привито 24 козы, а с 14 октября начнётся плановая вынужденная вакцинация свиней. Большой объем работ предстоит ветеринарам по вакцинации собак, которые находятся в приюте для животных «Надежда», расположенном неподалёку.



На возмещение расходов, связанных с привлечением дополнительных сил и средств для проведения экстренных мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных на территории города из городского бюджета было выделено 1 миллион 600 тысяч рублей.



- Напоминаем, что самовыгул домашних животных запрещён, ни собак, ни кошек, ни других домашних животных нельзя просто «отпустить погулять». Если вы решили выгулять собаку, то ей необходим обязательно ошейник, намордник, поводок. Животных разрешено выгуливать в определённых для этого местах, - пояснили в комитете городского хозяйства.



Заявки на отлов собак принимаются по телефону горячей линии: 20-41-30, 26-72-05. Анонимные заявки не принимаются. Звонящему необходимо сообщить свои ФИО, номер телефона, место где собираются собаки, их приметы и количество, сообщает управление по информационной политике.

