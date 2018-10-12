На ВСЖД меняется расписание поездов из Бурятии

Расписание изменится с 15 октября по 8 ноября



С 15 октября по 8 ноября расписание движения пассажирских поездов №№ 91 Северобайкальск–Москва, 291 Северобайкальск–Красноярск, 347 Северобайкальск–Красноярск, 348 Красноярск–Северобайкальск, 87 Усть-Илимск – Иркутск, изменится на участке между станциями Гидростроитель и Тайшет.



Разница с действующим расписанием составит от 1 до 12 минут.



ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений.

