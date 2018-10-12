Работы продолжатся до следующей осени
С 5 октября работники МБУ «Городское лесничество» начали вырубку деревьев, растущих над коллектором МУП «Водоканал». По правилам, в охранной зоне подземных коммуникаций не должны размещаться какие-либо объекты, а также не должны расти деревья.
- Это предписание существует для того, чтобы имелся свободный доступ к месту порыва или протечки. В противном случае при аварии неизбежны негативные последствия для населения и других потребителей, так как увеличится продолжительность ремонтных работ, - сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
Очистить землю над коллектором предстоит в Октябрьском районе от улицы Ключевской, 68 до улицы Трубачеева, 59 б. Работы будут проводиться до сентября 2019 года.
В Улан-Удэ спилят деревья над коллектором
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