Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей

Предложение подготовил Центр стратегических разработок



Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), включающее солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей. Об этом сообщает «Лента.Ру».



«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников», — говорится в документе.



«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путём внесения дополнительных взносов», — отмечается в предложении ЦСР.



Оплатив долги соседей по подъезду, члены ТСЖ могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже: в случае, если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира. «Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда», — говорится в докладе.

