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В Улан-Удэ нашлась пропавшая 14-летняя школьница

Общество, 
Она гостила у подруги

В Улан-Удэ нашлась 14-летняя школьница. Подростка увидели сотрудники полиции, когда она возвращалась домой.

- С её слов, она была у подруги. С ней всё в порядке. Информация будет проверяться, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне родители подали заявление о розыске двоих детей – брата и сестры. Они ушли из школы и пропали. Ранее подростки не уходили из дома.

Вскоре нашёлся 10-летний мальчик, как оказалось, он был у родственников. Спустя ещё пару часов домой вернулась его сестра. 
без вести пропавшие
 
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