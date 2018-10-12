В Улан-Удэ нашлась пропавшая 14-летняя школьница

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«Туриаду» в Улан-Удэ выиграла гимназия №33 Общество, 1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма