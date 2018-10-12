Она гостила у подруги
В Улан-Удэ нашлась 14-летняя школьница. Подростка увидели сотрудники полиции, когда она возвращалась домой.
- С её слов, она была у подруги. С ней всё в порядке. Информация будет проверяться, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне родители подали заявление о розыске двоих детей – брата и сестры. Они ушли из школы и пропали. Ранее подростки не уходили из дома.
Вскоре нашёлся 10-летний мальчик, как оказалось, он был у родственников. Спустя ещё пару часов домой вернулась его сестра.
В Улан-Удэ нашлась пропавшая 14-летняя школьница
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы продолжатся до следующей осени
Он пообещал, что на его концерте «будет невероятно круто»
Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители
Предложение подготовил Центр стратегических разработок
В рамках проекта родители и их дети смогут почитать книги, принять участие в играх, викторинах
Она гостила у подруги
1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма
Они путешествуют по маршруту «Легенды Байкала»
Без стены остались соседские сени
Уже сегодня он начнёт работать в режиме «жёлтого мигания»
Священнослужители освятят здание
Ожидаемое число участников - более 30 000 человек
Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии Игорь Груднов
Поиски сестры продолжаются
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»