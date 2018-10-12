«Туриаду» в Улан-Удэ выиграла гимназия №33

1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма



Определить азимут, пройти навесную переправу, продемонстрировать знание карты Бурятии и достопримечательностей Улан-Удэ - это лишь часть заданий, которые должны были выполнить команды образовательных учреждений.



В фестивале принимали участие команды учащихся образовательных учреждений Улан-Удэ. Возраст участников от 13 до 17 лет. Цель команды - за установленное время набрать максимальную сумму очков, присуждаемых за выполнение заданий на этапах, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований.

- Турист - это разносторонний человек. Он должен быть компетентен в различных вопросах и уметь организовать свою профессиональную деятельность в любой ситуации, - пояснили организаторы «Туриады».



По итогам соревнований в младшей группе 1 место заняла команда «Новое поколение» (гимназия № 33), 2 место – команда «Патриот» (средняя школа № 58), 3 место – команда средней школы № 1.



В старшей группе 1 место завоевала команда «Вертикаль» (гимназия № 33), 2 место – команда школы № 35, 3 место – команда «Юниор» (школа № 52).



Каждый участник получил памятные призы. Победитель получил главный приз - сертификат на игру в пейнтбол для всей команды, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



