1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма
Определить азимут, пройти навесную переправу, продемонстрировать знание карты Бурятии и достопримечательностей Улан-Удэ - это лишь часть заданий, которые должны были выполнить команды образовательных учреждений.
В фестивале принимали участие команды учащихся образовательных учреждений Улан-Удэ. Возраст участников от 13 до 17 лет. Цель команды - за установленное время набрать максимальную сумму очков, присуждаемых за выполнение заданий на этапах, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований.
- Турист - это разносторонний человек. Он должен быть компетентен в различных вопросах и уметь организовать свою профессиональную деятельность в любой ситуации, - пояснили организаторы «Туриады».
По итогам соревнований в младшей группе 1 место заняла команда «Новое поколение» (гимназия № 33), 2 место – команда «Патриот» (средняя школа № 58), 3 место – команда средней школы № 1.
В старшей группе 1 место завоевала команда «Вертикаль» (гимназия № 33), 2 место – команда школы № 35, 3 место – команда «Юниор» (школа № 52).
Каждый участник получил памятные призы. Победитель получил главный приз - сертификат на игру в пейнтбол для всей команды, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
«Туриаду» в Улан-Удэ выиграла гимназия №33
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