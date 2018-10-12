В Цугольском дацане восстановили молельное здание

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Священнослужители освятят здание



12 октября в Цугольском дацане, который находится в Забайкальском крае, состоится рамнай (освящение) «Демчог Сумэ».



Молельное здание «Демчог Сумэ», которое было утрачено в 30-е годы прошлого столетия, заново воссоздано. В мероприятии примут участие почётные гости: Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы (настоятели) всех дацанов края.



После торжественной части состоится концертная программа, а также спортивные состязания, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Программа освящения «Демчог сумэ» в Цугольском дацане:



- в 10:00 часов - рамнай, освящение «Демчог сумэ»;

- в 10:00 часов – соревнования по стрельбе из лука (личный зачёт);

- в 12:00 часов - торжественное открытие;

- в 13:00 часов – соревнования по национальному троеборью «Эрын гурбан наадан»;

- в 14:00 часов – состязания по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга»;

- в 18 часов – закрытие соревнований, награждение.





