Священнослужители освятят здание
12 октября в Цугольском дацане, который находится в Забайкальском крае, состоится рамнай (освящение) «Демчог Сумэ».
Молельное здание «Демчог Сумэ», которое было утрачено в 30-е годы прошлого столетия, заново воссоздано. В мероприятии примут участие почётные гости: Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы (настоятели) всех дацанов края.
После торжественной части состоится концертная программа, а также спортивные состязания, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Программа освящения «Демчог сумэ» в Цугольском дацане:
- в 10:00 часов - рамнай, освящение «Демчог сумэ»;
- в 10:00 часов – соревнования по стрельбе из лука (личный зачёт);
- в 12:00 часов - торжественное открытие;
- в 13:00 часов – соревнования по национальному троеборью «Эрын гурбан наадан»;
- в 14:00 часов – состязания по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга»;
- в 18 часов – закрытие соревнований, награждение.
В Цугольском дацане восстановили молельное здание
Общество, Фото:
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