Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Октября

11 Октября

Популярное

В Улан-Удэ заработал портал для родителей

В Улан-Удэ заработал портал для родителей
Общество, 
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»

Накануне мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл встречу с инициативной группой родителей, которые обратились к нему с просьбой решить вопрос о предоставлении мест в детские сады, помочь молодым мамам организовать семейные группы. Родители также отметили, что современным родителям зачастую не хватает информации, сообщает управление по информационной политике города.

По результатам встречи мэр дал поручение создать ресурс, где будет размещаться вся необходимая информация для родителей.

Все предложения от инициативной группы при разработке ресурса были учтены. Управлением по информационной политике совместно с управлением информатизации и информационных ресурсов и комитетом по образованию администрации Улан-Удэ создан сайт, где собрана вся полезная и актуальная информация об учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, перечень детско-юношеских спортивных школ, городских оздоровительных лагерей и частных центрах для развития детей.

Регулярно на портале будут публиковаться новости об основных темах, связанных с образованием и воспитанием детей, о деятельности муниципальных и частных образовательных учреждений, о работе семейных групп, кружков, секций и т.п.

Для удобства на портале для родителей создана функция перехода на портал образовательных услуг http://sad.obr03.ru, где можно проверить статус заявления, ознакомиться с очередью в детские сады. Кроме того, в ближайшее время через ресурс можно будет записаться на приём в комитет по образованию.

Ссылка на сайт «Родители Улан-Удэ» - http://roditeli.ulan-ude-eg.ru/ 
ГорсоветУУ родители сайт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ заработал портал для родителей
В Улан-Удэ заработал портал для родителей
Общество, 12.10.2018
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»
Иркутскому аэропорту присвоят имя известного человека
Иркутскому аэропорту присвоят имя известного человека
Общество, 12.10.2018
Аэропорт участвует в проекте «Великие имена»
В Бурятии пройдёт крупный турнир по борьбе
В Бурятии пройдёт крупный турнир по борьбе
Общество, 12.10.2018
Организаторы приглашают «вольников» на состязания  
Ещё одна спортсменка из Бурятии завоевала серебро Юношеской Олимпиады
Ещё одна спортсменка из Бурятии завоевала серебро Юношеской Олимпиады
Общество, 12.10.2018
Медаль завоевала пулевик Анастасия Деревягина
В Улан-Удэ открылась посвящённая Матвею Хангалову выставка
В Улан-Удэ открылась посвящённая Матвею Хангалову выставка
Общество, 12.10.2018
На ней представили личные вещи, фотографии, картины, дневники Матвея Хангалова, датированные началом века
Улан-удэнцы вторые сутки остаются без света
Улан-удэнцы вторые сутки остаются без света
Общество, 12.10.2018
После ремонта не включилась подстанция 
Около десятка домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Около десятка домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество, 12.10.2018
Аварию устраняли почти пять часов
Актёр Венсан Перес назвал Улан-Удэ любимым городом в России
Актёр Венсан Перес назвал Улан-Удэ любимым городом в России
Общество, 11.10.2018
Известный актёр, снявший в «Бурятском жеребце», признался, что в республике «столкнулся с необычными энергиями»
Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к практике
Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к практике
Общество, 11.10.2018
К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае
В Улан-Удэ хотят установить памятник «Дети войны»
В Улан-Удэ хотят установить памятник «Дети войны»
Общество, 11.10.2018
Город ждёт денег из республиканского бюджета
В улан-удэнском СИЗО используют машины для снижения стресса
В улан-удэнском СИЗО используют машины для снижения стресса
Общество, 11.10.2018
В психокоррекционных мероприятиях используют «Майнд машины»
Первый канал рассказал о спасшей 12 человек улан-удэнке
Первый канал рассказал о спасшей 12 человек улан-удэнке
Общество, 11.10.2018
Выпуск новостей с материалом о жительнице столицы Бурятии вышел сегодня утром
Вокруг Иркутска создадут крупнейший в России «зелёный щит»
Вокруг Иркутска создадут крупнейший в России «зелёный щит»
Общество, 11.10.2018
Его площадь в 7 раз превысит площадь самого города

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^