В Улан-Удэ заработал портал для родителей

С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»



Накануне мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл встречу с инициативной группой родителей, которые обратились к нему с просьбой решить вопрос о предоставлении мест в детские сады, помочь молодым мамам организовать семейные группы. Родители также отметили, что современным родителям зачастую не хватает информации, сообщает управление по информационной политике города.



По результатам встречи мэр дал поручение создать ресурс, где будет размещаться вся необходимая информация для родителей.



Все предложения от инициативной группы при разработке ресурса были учтены. Управлением по информационной политике совместно с управлением информатизации и информационных ресурсов и комитетом по образованию администрации Улан-Удэ создан сайт, где собрана вся полезная и актуальная информация об учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, перечень детско-юношеских спортивных школ, городских оздоровительных лагерей и частных центрах для развития детей.



Регулярно на портале будут публиковаться новости об основных темах, связанных с образованием и воспитанием детей, о деятельности муниципальных и частных образовательных учреждений, о работе семейных групп, кружков, секций и т.п.



Для удобства на портале для родителей создана функция перехода на портал образовательных услуг http://sad.obr03.ru, где можно проверить статус заявления, ознакомиться с очередью в детские сады. Кроме того, в ближайшее время через ресурс можно будет записаться на приём в комитет по образованию.



Ссылка на сайт «Родители Улан-Удэ» - http://roditeli.ulan-ude-eg.ru/

