Иркутскому аэропорту присвоят имя известного человека

Аэропорт участвует в проекте «Великие имена»



В рамках проекта «Великие имена России» 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне в ходе конкурса, дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения. В указанный список вошла и воздушная гавань Иркутска.



С 11 октября начал работу сайт проекта - великиеимена.рф, где размещена полная информация о конкурсе, включая порядок, правила его проведения и список 45 городов — участников.



В качестве имён-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внёсших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Приоритетным критерием выдвижения имён должна быть историческая связь с данной территорией.



На первом этапе, с 11 по 21 октября, формируются предложения регионов: общественные палаты регионов России на своих площадках проводят публичные обсуждения. По их результатам в каждом регионе формируется список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Список включает от трёх до десяти вариантов-претендентов по каждому аэропорту России.



На втором этапе, с 22 по 28 октября, будет формироваться лонг-лист. Жители городов — участников конкурса - смогут добавлять свои варианты имён к предложениям регионов первого этапа. Любой житель региона сможет принять в этом участие, но в лонг-лист включаются варианты, предложенные более чем 500 участниками.



Третий этап, с 29 октября по 7 ноября — формирование шорт-листов. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имён-претендентов для каждого аэропорта.



Четвёртый этап конкурса предусматривает финальное голосование, которое пройдёт с 8 по 30 ноября, где любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя — по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».



Участие возможно через сайт великиеимена.рф, через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», отправкой СМС-сообщения на короткий номер, путём заполнения анкет (в печатных изданиях, на волонтёрских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолётов).



Инициаторы планируют 5 декабря завершить конкурс и объявить имена, которые жители страны присвоили аэропортам.

