В Бурятии пройдёт крупный турнир по борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Организаторы приглашают «вольников» на состязания



20 октября в спортивном клубе «Барс» в селе Исинга Еравнинского района состоится IV республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2003 г.р. и младше, а также по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан» среди мужчин. Об этом сообщается в популярном паблике «Борцы Бурятии» в соцсети.



- Уважаемые борцы, тренеры, гости, вас приятно удивят наше щедрое гостеприимство, внушительный призовой фонд, бесплатное питание, оплата работы судейской коллегии. Приезжайте, участвуйте, побеждайте, - пишут организаторы в Интернете.

