Организаторы приглашают «вольников» на состязания
20 октября в спортивном клубе «Барс» в селе Исинга Еравнинского района состоится IV республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2003 г.р. и младше, а также по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан» среди мужчин. Об этом сообщается в популярном паблике «Борцы Бурятии» в соцсети.
- Уважаемые борцы, тренеры, гости, вас приятно удивят наше щедрое гостеприимство, внушительный призовой фонд, бесплатное питание, оплата работы судейской коллегии. Приезжайте, участвуйте, побеждайте, - пишут организаторы в Интернете.
В Бурятии пройдёт крупный турнир по борьбе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»
Аэропорт участвует в проекте «Великие имена»
Организаторы приглашают «вольников» на состязания
Медаль завоевала пулевик Анастасия Деревягина
На ней представили личные вещи, фотографии, картины, дневники Матвея Хангалова, датированные началом века
После ремонта не включилась подстанция
Аварию устраняли почти пять часов
Ветер до 12 м/с
Известный актёр, снявший в «Бурятском жеребце», признался, что в республике «столкнулся с необычными энергиями»
К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае
Город ждёт денег из республиканского бюджета
Она обойдётся в 720 млн
В психокоррекционных мероприятиях используют «Майнд машины»
Выпуск новостей с материалом о жительнице столицы Бурятии вышел сегодня утром
Его площадь в 7 раз превысит площадь самого города